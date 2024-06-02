Глава МИД Литвы сделал откровенное признание об Украине

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал в интервью ZDF о текущей ситуации на Украине, а также о мерах, которые следует предпринять странам Запада на фоне активных действий России.

Журналисты спросили главу ведомства о том, не приведут ли удары по целям в России с помощью оружия из западных поставок к прямому конфликту Москвы и НАТО.

Министр заметил в ответ, что если ничего не делать, не пытаться противодействовать, то это станет приглашением для России двигаться дальше.

По его мнению, Западу не следует обращать внимание на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о грядущей войне альянса с Россией. Вместе с тем, уточнил он, Будапешт может быть полезен, так как у него сохранились связи с Москвой. Эти связи должны быть задействованы для того, чтобы склонить РФ к миру с Украиной.

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Глава МИД пояснил, в вопросе об отправке войск на Украину солидарен с Францией и считает, что любые меры нельзя снимать с повестки. Он добавил, что «до победы еще далеко».

«Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей», — отметил Ландсбергис.

Дипломат резюмировал, что в контексте мер, направленных на достижение победы Украины в противостоянии, инициатива по отправке войск в страну является лучшей идеей, которую он может предложить.