Макгрегор двумя слова прокомментировал решение Байдена по Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил тревогу после слов Зеленского о том, что Байден разрешил ему наносить удары по России американским оружием. Об этом Макгрегор написал в соцсети Х.

«Что дальше?» — кратко написал экс-советник Минобороны США.

На конференции «Диалог Шангри-Ла» Зеленский заявил, что «мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной».

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США не следует дерзко высказываться в адрес России, поскольку американский военный потенциал «находится в упадке.