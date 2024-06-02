Южная Корея пообещала «невыносимые меры» в ответ на воздушные шары КНДР

Южная Корея собирается принять «меры, которые будет трудно вынести» Пхеньяну. Это произойдет в ответ на запуск северокорейцами воздушных шаров с мусором и навозом в сторону Сеула. Об этом заявил директор управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает Yonhap.

Чан Хо Чжин выступил на брифинге после чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности (СНБ). Там обсуждали «провокации КНДР» — запуск воздушных шаров с мусором и навозом, а также помехи системам GPS.

«Основываясь на сегодняшней встрече, мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет трудно вынести », — заявил Чан Хо Чжин.

По его словам, мусорные шаров и помехи GPS — это «бессмысленные и иррациональные провокации, которые не может себе представить нормальная страна». Это «представляет реальную и настоящую угрозу нашему народу».

Директор пообещал, что интенсивность ответных мер еще больше возрастет.

Высокопоставленный чиновник администрации президента заявил, что власти Южной Кореи не исключают возобновление вещания по громкоговорителям на Северную Корею. По его словам, некие «невыносимые меры» «материализуются в самом ближайшем будущем» и окажут влияние на Пхеньян».

Неназванный чиновник отметил, что Сеул не будет сбивать северокорейские воздушные шары с отходами, поскольку «в случае взрыва в воздухе отходы могут разлететься», расширяя зону повреждения и усложняя утилизацию.

Ранее Сеул использовал громкоговорители для пропаганды, в частности, транслируя критические передачи о семье Ким Чен Ына вблизи пограничной демилитаризованной зоны.

Звук громкоговорителей слышен на расстоянии до 10 км. Их использование прекратилось после договора между Сеулом и Пхеньяном в 2018 году. Начало новой трансляции может осложнить ситуацию на полуострове.