В Китае заявили о готовности применить силу против Тайваня

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе выступления на оборонной конференции Shangri-la Dialogue в Сингапуре заявил, что Пекин готов применить силу против «сепаратистов» Тайваня. Об этом пишет The Times of India.

По данным газеты, до выступления министр обороны КНР провел первые за два года очные переговоры по проблем безопасности макрорегиона с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Дун Цзюнь подробно рассказал о действиях и высказываниях «островных сепаратистов». Он отметил, что Пекин готов к решительным действиям в отношении Тайваня.

«Народно-освободительная армия Китая всегда была несокрушимой и мощной силой в защите объединения родины, и она всегда будет действовать решительно и напористо, чтобы ограничить независимость Тайваня и гарантировать, что попытки [сепаратистов] никогда не увенчаются успехом», — подчеркнул глава ведомства.

Министр заметил, что в настоящее время необходимы консультации с США, обмен мнениями по важным вопросам с тем, чтобы урегулировать разногласия.

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Вместе с тем, предупредил Дун Цзюнь, тот, кто посмеет отделить Тайвань от Китая, «будет раздавлен на куски и уничтожен».

Глава ведомства пояснил также, что Пекин сохранял достаточную сдержанность на фоне нарушений прав и провокаций в Южно-Китайском море, но «этому есть пределы».