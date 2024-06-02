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В Китае заявили о готовности применить силу против Тайваня

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе выступления на оборонной конференции Shangri-la Dialogue в Сингапуре заявил, что Пекин готов применить силу против «сепаратистов» Тайваня. Об этом пишет The Times of India.

В Китае заявили о готовности применить силу против Тайваня
© globallookpress.com

По данным газеты, до выступления министр обороны КНР провел первые за два года очные переговоры по проблем безопасности макрорегиона с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Дун Цзюнь подробно рассказал о действиях и высказываниях «островных сепаратистов». Он отметил, что Пекин готов к решительным действиям в отношении Тайваня.

«Народно-освободительная армия Китая всегда была несокрушимой и мощной силой в защите объединения родины, и она всегда будет действовать решительно и напористо, чтобы ограничить независимость Тайваня и гарантировать, что попытки [сепаратистов] никогда не увенчаются успехом», — подчеркнул глава ведомства.

Министр заметил, что в настоящее время необходимы консультации с США, обмен мнениями по важным вопросам с тем, чтобы урегулировать разногласия.

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Вместе с тем, предупредил Дун Цзюнь, тот, кто посмеет отделить Тайвань от Китая, «будет раздавлен на куски и уничтожен».

Глава ведомства пояснил также, что Пекин сохранял достаточную сдержанность на фоне нарушений прав и провокаций в Южно-Китайском море, но «этому есть пределы».

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