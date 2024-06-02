Сын Джона Леннона высмеял отмороженный пенис принца Гарри

Американский певец, композитор и актер Шон Леннон посмеялся в Facebook (деятельность в РФ запрещена) над отмороженным пенисом принца Гарри. Он отметил, что герцог Сассекский, рассказывая соответствующую историю, назвал свой детородный орган «малышом». По словам сына Джона Леннона и Йоко Оно, подобный каламбур заслуживает того, чтобы посмеяться над этим.

Это был каламбур. Но он заслуживает того, чтобы его высмеивали после того эпизода, — написал певец.

Вместе с тем Леннон отметил, что сочувствует принцу. Однако, по словам артиста, он понимает, почему над Гарри посмеиваются люди.

Речь идет о мемуарах принца, выпущенных в январе прошлого года. В них он рассказал, как отморозил пенис во время благотворительной экспедиции по Арктике. Герцог Сассекский также вспомнил, как во время второго подобного путешествия ему подарили специальный мешочек во избежание повторения инцидента.

Ранее первая леди Нигерии Олуреми Тинубу раскритиковала Меган Маркл из-за выставления напоказ «наготы повсюду». Герцогиня Сассекская посетила страну с супругом принцем Гарри в начале мая. За три дня поездки Маркл несколько раз сменила наряды, и Тинубу восприняла ее стиль как оскорбление.