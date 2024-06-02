Зеленский пожаловался на попытки «сорвать» саммит в Швейцарии

Ряд стран пытается сорвать проведение мирного саммита по Украине, рассказал Владимир Зеленский на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом пишут обозреватели Филип Хейманс и Альфред Канг в статье для Bloomberg.

Авторы статьи уточнили, что расписание президента США Джо Байдена, скорее всего, не позволит ему приехать на конференцию, Китай также отказался от участия в ней.

Свое участие подтвердили более 100 стран и 75 глав государств, рассказал украинский лидер. Вместе с тем, добавил он, ряд лидеров противодействует работе Киева по созыву конференции.

«К сожалению, есть попытки сорвать саммит», — пожаловался Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава ЮАР Сирил Рамафоса отказались принять участие в саммите.

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Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.