$90.19+0.4097.79+0.66
Войти в почту

Экс-президент Ирана выдвинул свою кандидатуру на выборах

В воскресенье бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на досрочных президентских выборах. Об этом сообщает агентство ISNA.

Экс-президент Ирана выдвинул свою кандидатуру на выборах
© РИА Новости
«Присутствие и регистрация бывшего президента Махмуда Ахмадинежада в избирательном штабе стали основной темой новостей», — пишет агентство.

В иранских СМИ также появилось видео с Махмудом Ахмадинежадом, входящим в штаб для регистрации на президентских выборах.

Махмуд Ахмадинежад был шестым президентом Ирана.

Внеочередные президентские выборы были назначены в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Зарегистрировано уже более десяти кандидатов. Среди них члены парламента, министры, мэр Тегерана и экс-командующий Корпуса стражей Исламской революции.

Выборы в Иране пройдут 28 июня.

В мире
Махмуд Ахмадинежад