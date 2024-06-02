Экс-президент Ирана выдвинул свою кандидатуру на выборах
В воскресенье бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на досрочных президентских выборах. Об этом сообщает агентство ISNA.
«Присутствие и регистрация бывшего президента Махмуда Ахмадинежада в избирательном штабе стали основной темой новостей», — пишет агентство.
В иранских СМИ также появилось видео с Махмудом Ахмадинежадом, входящим в штаб для регистрации на президентских выборах.
Махмуд Ахмадинежад был шестым президентом Ирана.
Внеочередные президентские выборы были назначены в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Зарегистрировано уже более десяти кандидатов. Среди них члены парламента, министры, мэр Тегерана и экс-командующий Корпуса стражей Исламской революции.
Выборы в Иране пройдут 28 июня.