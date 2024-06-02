Шеф Пентагона оценил вероятность войны с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе постепенно нарастает напряженность. Вместе с тем, заметил он, военный конфликт с КНР не является неизбежным, пишет The Washington Post.

Журналисты отметили, что Остин прокомментировал ситуацию в макрорегионе после переговоров с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Они добавили, что это была первая встреча глав ведомств за последние два года.

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По данным газеты, китайская сторона не отступила от своих позиций по Тайваню, объектам в Южно-Китайском море и другим ключевым пунктам.

Остин подчеркнул, что не может привести детали разговора. Вместе с тем, подчеркнул он, важным является то, что министр обороны КНР согласился провести переговоры.

«Пока мы говорим, мы можем выявить те проблемы, которые вызывают беспокойство, у нас есть шанс разобраться в представлениях друг друга, не допустить просчеты, не позволить ситуации выйти из-под контроля», — уточнил глава ведомства.

По его словам, все конфликтные вопросы между Китаем и Индонезией, Филиппинами и рядом других стран следует решать исключительно мирным, дипломатическим путем.

Война с Китаем не является ни необходимой, ни неизбежной, резюмировал Остин.