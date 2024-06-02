Додик заявил о бешенстве Запада из-за Украины

Запад «буквально взбесился», передав Киеву ракеты для поражения территории России, и намереваясь послать своих военных на помощь ВСУ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает РИА Новости.

Президент отметил, что украинские военные не смогут запускать западные ракеты, потому что не обучены управлять ими. Понадобится помощь французов или немцев. Однако неизвестно, как на это отреагирует Россия.

Названа скрывающая поставки оружия Киеву европейская страна

Додик уверен, что стабильная система обороны России уничтожит все ракеты, но действия политиков Запада неадекватны.

«Это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — сказал президент Республики Сербской.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Киеву разрешено наносить удары по территории России.

По сообщениям американской прессы, Вашингтон также разрешил Зеленскому использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.