Норвегия захотела отправить на родину беженцев с Украины

Норвегия планирует выслать на родину до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 человек являются мужчинами мобилизационного возраста. Граждане Украины превратились в серьезное бремя для Осло, пишет NRK.

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Как следует из текста, с весны 2022 года заявки на так называемую "коллективную защиту" подали 77 тысяч украинцев. Подобная мера предполагает предоставление вида на жительство без оценок потребности в защите, отмечается в материале. Однако теперь власти страны рассматривают каждое заявление по отдельности, а также приняли ряд мер, чтобы сделать приток беженцев более управляемым, пишет NRK.

"Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии", — заявили в министерстве юстиций страны.

Как пишет NRK, Норвегия продолжит ужесточать политику предоставления убежища беженцам с Украины.

До этого стало известно, что Германия намерена добиться равномерного распределения украинских беженцев в масштабах всего Европейского союза. Кроме того, Берлин выступает за предотвращение вторичной миграции для беженцев, прибывающих в будущем.

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В качестве одной из возможных мер предлагается восстановить статью 11 так называемой Директивы о массовом притоке, согласно которой беженцы не должны "просто путешествовать" из одной страны Евросоюза в другую и обратно. Действие этой статьи приостановили в 2022 году, когда европейские власти решили применить директиву в отношении беженцев с Украины.