Отчисленный из МГУ студент отказался возвращаться на Украину

Родившийся в Одессе бывший студент МГУ Сергей Гулько заявил, что не планирует возвращаться на Украину после выдворения из России за сбор средств для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Молодой человек рассказал, что сейчас находится за рубежом. Он планирует продолжить учебу и получить диплом врача.

Ранее Гулько арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. После этого его отчислили из университета. Он обучался как иностранный гражданин на платной основе.

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После этого молодому человеку отказали во въезде в Грузию. Изначально его хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну.