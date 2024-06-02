Зеленский встретился с Остином в Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Ключевая тема обсуждения - оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовка двустороннего соглашения о безопасности", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Каких-либо подробностей переговоров он не привел.

Также Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие "решения по защитным ударам американским оружием" по территории РФ. Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.