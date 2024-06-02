В США предрекли сближение Германии и России

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предрек сближение Германии и России. Об этом он написал в социальной сети X.

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По его мнению, ФРГ будет постепенно отходить от союза с Соединенными Штатами и двигаться в сторону партнерства с Россией. «Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России. <...> Для Германии это единственный способ восстановить экономику», — заявил он.

Макгрегор считает, что решающий раскол между Вашингтоном и Берлином произойдет в ближайшие месяцы.