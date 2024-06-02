Зеленский высказал опасения насчет политики Трампа по Украине

Владимир Зеленский опасается, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп договорится о завершении военного конфликта за счет Украины. Свои опасения украинский глава высказал в интервью The Guardian.

© Fredrik Sandberg / Keystone Press Agency / Global Look Press

По мнению политика, если Трамп победит на выборах и договорится о мире на условиях президента РФ Владимира Путина, то уровень влияния Штатов снизится.

Зеленский пригрозил России новым контрнаступлением ВСУ

«Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки. Кем тогда для всего мира будет новый президент США?» — вопросил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Дональд Трамп станет «президентом-лузером», если прекратит помощь Украине после своей гипотетической победы на выборах 5 ноября.

В свою очередь, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, окружение украинского лидера замечает признаки сумасшествия у политика.