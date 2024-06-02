Британской разведке поручили искать российских шпионов

Британской службе контрразведки МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из России, Китая и Ирана. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

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По информации издания, причинами такого решения стали специальная военная операция (СВО) на Украине, рост числа якобы китайских агентов в Соединенном королевстве и предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политиков. Из-за этого МИ-5 направила большую часть своих сил на поиск шпионов. При этом работа по противодействию терроризму ведется параллельно.

Британская разведка назвала новые сроки окончания СВО

8 мая Великобритания выслала из страны военного атташе России. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон также намерен ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.