На Украине прогнозируют, что отопительный сезон станет катастрофой

Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать катастрофическим из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков, посоветовав гражданам поискать знакомых в селах, где есть отопление на дровах.

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По его словам, в энергосистеме уже сложилась критическая ситуация, зимой она лишь усугубится.

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"Ситуация со следующим отопительным сезоном на Украине будет очень тяжелой. Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель <...>. В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Экс-министр подчеркнул, что граждане должны серьезно подготовиться к зиме. При этом наиболее сложная ситуация складывается в Харькове, где уничтожена вся энергетическая инфраструктура.

"Я понятия не имею, как Харьков будет проходить отопительный сезон. Поскольку там уже нет генерации, которая формирует тепло. В городе уничтожена ТЭЦ-5 и другая критически важная энергетическая инфраструктура", - отметил Плачков.

Он добавил, что сейчас в Харьков привозят локальные котельные, однако "этого зимой будет недостаточно".

"Если не будет электричества, то 100% не будет и тепла", - подытожил бывший министр.

Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнял, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны. Граждан регулярно призывают к экономному энергопотреблению, а "Укрэнерго" в последнее время импортирует рекордные объемы электроэнергии из Европы.