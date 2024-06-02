МИД Турции осудил нападение на корреспондента CNN Türk в США

МИД Турции осудил произошедшее в США нападение на корреспондента турецкого телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

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"Мы осуждаем нападение на вашингтонского корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя, произошедшее во время его эфира о террористической организации Фетуллаха Гюлена, ФЕТО. Властями США предпринимаются необходимые инициативы для того, чтобы люди, спровоцировавшие и совершившие эту атаку, были привлечены к ответственности перед законом", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Паксой ранее подвергся нападению во время прямого эфира. Он вел репортаж недалеко от особняка, где, как он сообщил, проживают или проживали члены организации ФЕТО, которую Анкара считает террористической и ответственной за попытку путча в 2016 году.

Пока Паксой работал, к нему подъехал автомобиль без номерных знаков. Водитель почти сбил журналиста, после чего отъехал и вышел из машины. Он набросился на корреспондента, выбив из его рук камеру и нанеся несколько ударов. Паксой позже сообщил, что этот человек выхватил у него из рук телефон, сбил очки, порвал рубашку и несколько раз ударил. Журналист вызвал полицию и рассказал прибывшим правоохранителям о случившемся.

В Пенсильвании проживает глава ФЕТО 83-летний Фетхуллах Гюлен. Ранее в Турции его заочно приговорили к тюремному заключению за попытку переворота в 2016 году. В пятницу CNN Türk сообщил, что Гюлен якобы мог быть похищен или перевезен из своего особняка в штате Пенсильвания в другое место, связав это с борьбой за власть внутри организации. Подтверждений этому пока не было.