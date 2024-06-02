На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при побеге из страны

Не менее 45 уклоняющихся от мобилизации погибли, при попытке сбежать с Украины через горы и реки. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В сообщении говорится, что пограничники насчитали уже почти 45 человек, погибших при попытках преодолеть естественные препятствия. В пресс-службе уточнили, что это только подтвержденные случаи, а в реальности их может быть больше.

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В ведомстве рассказали, что пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с ЕС. Только в мае не менее 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.

Кроме этого, граждан предупредили, что в приграничной зоне в последнее время фиксируется увеличение случаев появления диких зверей, в частности, медведей.

До этого сообщалось, что на Украине правоохранители получили предписание задерживать всех граждан призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего пребывания.

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