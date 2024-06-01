Нетаньяху принял приглашение выступить перед палатами Конгресса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принимает полученное им приглашение лидеров американского Конгресса выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.

"Я рад возможности представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и рассказать представителям американского народа и всего мира о нашей (Израиля - прим. ТАСС) справедливой войне против тех, кто хочет нашей смерти", - заявил Нетаньяху.

Высказывания премьера распространила его канцелярия.

В ведомстве главы кабмина отметили, что "Нетаньяху станет первым в мире лидером, который в четвертый раз выступит в обеих палатах Конгресса". В канцелярии также указали, что "в конце [текущей] недели премьер-министр получил приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США".

Как отмечает источник газеты The Hill, выступление, как ожидается, состоится "в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул" Конгресса. Ранее Нетаньяху выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах. По мнению издания, ряд законодателей, поддерживающих Палестину, может бойкотировать премьера.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.