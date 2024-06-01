Эмир Кувейта назначил наследного принца

Эмир Кувейта Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил шейха Сабаха Халида ас-Сабаха наследным принцем. Об этом сообщает государственное информационное агентство KUNA.

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11 мая эмир объявил о роспуске Национального собрания (однопалатный парламент) и приостановке действия некоторых положений конституции. По его словам, из-за разногласий на политической сцене страны власти вынуждены остановить действие некоторых статей конституции на период, не превышающий четырех лет, в течение которого «будут изучены все аспекты демократического процесса». После этого полномочия парламента временно перешли к эмиру и кабинету министров.

Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах официально стал эмиром Кувейта 20 декабря прошлого года, когда принес присягу перед национальной ассамблеей. Предыдущий эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на престоле Кувейта с сентября 2020 года до 16 декабря 2023 года.