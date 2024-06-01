В Иране женщина впервые зарегистрировалась для участия в выборах

Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата, передает IRIB. Как сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, еще трем женщинам отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям.

Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах, — заявил Эслами.

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу, заявил, что власти Ирана несут ответственность за гибель Раиси. По его словам, они сами приняли решение использовать 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях, что и привело к трагедии.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси. Володин в этот день по поручению президента России Владимира Путина представляет страну на траурной церемонии.

Политолог Алексей Макаркин сообщал, что характер власти в Иране не изменится из-за смерти президента. Эксперт напомнил, что главой государства является и останется аятолла Али Хаменеи. Политолог отметил, что он и светский, и религиозный лидер Ирана.