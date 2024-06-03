Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией. Для чего Варшаве этот барьер?

Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, 4 июня. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

© Attila Husejnow / Globallookpress.com

С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы Владислав Косиняк-Камыш министр национальной обороны Польши

В 26 точках зоны будет действовать особый режим. В частности, запрет на приближение к границе ближе чем на двести метров.По словам политика, восстановление буферной зоны необходимо для «обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников».

Польша укрепит границу с Россией и Белоруссией к 2028 году

Варшава планирует к 2028 году завершить проект «Восточный щит» по укреплению границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.

Мы хотим завершить проект до 2028 года. Материальные затраты — 10 миллиардов злотых. Мы хотим, чтобы средства были из бюджета страны, а также в большой части — из средств ЕС, потому что этот проект обеспечит и безопасность Евросоюза и НАТО Цезарий Томчик замминистра обороны Польши

18 мая польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал новые планы Варшавы по укреплению восточной границы страны, дабы сделать ее «непроходимой для потенциального противника».

Речь идет о строительстве укреплений и модернизации уже имеющихся объектов, план получил название «Восточный щит». О начале работ стало известно 11 мая.

При этом военный аналитик Ярослав Вольский считает, что Польшу будут ждать проблемы с реализацией инициативы по строительству «щита» на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, Варшаве для этого не хватит земли и денег.

Польша обвинила Россию в создании миграционного кризиса на границе с Белоруссией

21 мая Дональд Туск заявил, что за миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией стоит Россия.

Давление на восточной границе Польши — это не спонтанная миграция людей, которые бегут из разных стран. Более 90 процентов тех, кто нелегально пересекает польскую границу, — это люди с российскими визами Дональд Туск премьер-министр Польши

По его словам, были обнаружены места скопления на территории России организованных групп мигрантов, однако никаких доказательств глава польского правительства не предоставил.

После этого глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Варшава готова увеличить военное присутствие на восточной границе.

28 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что миграционный кризис в Европейском союзе (ЕС) является спланированным нападением со стороны российских властей.