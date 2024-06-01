Кая Каллас рассказала, что будет считаться победой Украины

У НАТО нет «плана Б» после победы российской армии над ВСУ, но пессимизму поддаваться не стоит. Киев может выиграть в любом случае, вступив в Североатлантический альянс. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет британское издание Independent.

Каллас призвала союзников не поддаваться пессимизму, поскольку «победа на Украине — это не только вопрос территории». По ее мнению, победой Киева будет считаться его вступление в НАТО, невзирая на поражение на поле боя.

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«Если Украина вступит в НАТО, даже без части территории, это победа, потому что она окажется под защитой альянса», — сказала Каллас.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сформулировать понятие «победа Украины» не могут ни в Киеве, ни на Западе.