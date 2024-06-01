В Сену за два месяца до Игр попало 50 млн литров сточных вод
В реку Сена, на которой через два месяца должна пройти часть соревнований летних Игр, попало 50 тыс. кубометров (50 млн литров) сточных вод. Видео опубликовал портал BFMTV.
Инцидент произошел в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Журналисты отметили, что причиной сброса явилась неисправность насосной системы.
По их данным, до инцидента концентрация болезнетворных фекальных бактерий в Сене в Париже превышала норму в два раза.
Напомним, что ранее глава МОК Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других официальных лиц пообещали искупаться в реке перед началом соревнований.
Купание в Сене было категорически запрещено указом префекта в 1923 году, 101 год назад. Решение было обусловлено постепенно ухудшившимся качеством воды в водной артерии.