В Сену за два месяца до Игр попало 50 млн литров сточных вод

В реку Сена, на которой через два месяца должна пройти часть соревнований летних Игр, попало 50 тыс. кубометров (50 млн литров) сточных вод. Видео опубликовал портал BFMTV.

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Инцидент произошел в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Журналисты отметили, что причиной сброса явилась неисправность насосной системы.

По их данным, до инцидента концентрация болезнетворных фекальных бактерий в Сене в Париже превышала норму в два раза.

Напомним, что ранее глава МОК Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других официальных лиц пообещали искупаться в реке перед началом соревнований.

Купание в Сене было категорически запрещено указом префекта в 1923 году, 101 год назад. Решение было обусловлено постепенно ухудшившимся качеством воды в водной артерии.