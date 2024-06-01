Война США с Россией из-за Украины и режима президента Владимира Зеленского была бы безумием, так как приведет к большим жертвам. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

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«Исследования Пентагона свидетельствуют о том, что 90 миллионов американцев лягут в первые несколько минут ядерной войны с Россией и 90 миллионов в течение следующих шести месяцев. Вероятно, это заниженные оценки», — рассказал политик.

Кеннеди-младший подчеркнул, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России дальнобойным оружием могут привести к подобной эскалации конфликта. По его словам, необходимо «вернуть взрослых в комнату», чтобы урегулировать существующие противоречия.

Стало известно о первом этапе контрнаступления ВСУ

Ранее Кеннеди-младший заявил, что стране следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у Москвы были важные исторические причины желать, чтобы НАТО оставалась вдали от российских границ.