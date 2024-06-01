Зеленский рассказал, в каком случае Трамп станет «президентом-лузером»

В субботу Зеленский заявил, что Трамп станет «президентом-лузером», если прекратит поставки оружия и вынудит Киев к безусловному миру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.

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Зеленский предположил, что Трамп может завершить конфликт «за счет Украины». Когда киевские элиты с этим не согласятся, он откажется поддерживать их финансово и прекратит поставки оружия для ВСУ. Кроме того, Трамп настоит, чтобы так поступили и другие страны.

В итоге Киеву придется прекратить боевые действия, а США. по мнению Зеленского, потеряют статус мирового лидера.

«Неужели он хочет быть потом президентом-лузером?» — заявил Зеленский.

Он считает, что в этом случае Вашингтон утратит международное влияние, а Россия «пойдет дальше, понимая, что США уже не тот игрок».

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Ранее в Британии заявили, что эмоциональное состояние Зеленского становится все менее устойчивым, и это видит его окружение.