В Казахстане объяснили переименование проспекта Гагарина в Алма-Ате

Часть проспекта Гагарина в Алма-Ате переименовали в честь советского оперного певца Ермека Серкебаева, чтобы «упростить навигацию» по городу. Так объяснил нововведение посол Казахстана в России Даурен Абаев, пишет издание Orda.

Дипломат отметил, что переименован участок проспекта имени Юрия Гагарина от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби.

«В целях упрощения навигации для жителей, гостей и туристов, власти приняли решение назвать указанный участок проспекта Гагарина в честь другого достойного человека — выдающегося казахского певца, народного артиста СССР Ермека Серкебаева», — сказал Абаев.

По его словам, проспект получил имя Гагарина в 1961 году. Тогда он начинался от улицы Толе би, прерывался на улице Жандосова и продолжался только через два квартала. На данном отрезке нет пешеходных или иных путей.

Абаев добавил, что историческая, бульварная часть проспекта Гагарина сохранит свое название.

Казахстан и Россия прорабатывают 67 совместных проектов на $14 млрд

Ермек Серкебаев — камерный и оперный певец, актер, педагог, народный артист СССР.