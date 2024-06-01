Госдеп высказался о легитимности Зеленского

Соединенные Штаты не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий, заявил представитель Госдепа США. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили представителя ведомства рассказать о том, как Вашингтон воспринимает Зеленского на фоне отказа Киева от проведения президентских выборов.

Представитель Госдепа отметил, что позиция США была раскрыта в марте 2024 года. Она заключается в том, что Вашингтон считает сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта.

Чиновник констатировал, что в дальнейшем позиция не изменилась.

Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение

Напомним, что во вторник, 28 мая, президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.