Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в Европарламент станет «хромой уткой» — лидером, который сохранил только номинальную власть, предположил обозреватель Антун Роша в статье для хорватского портала Advance.

Автор статьи отметил, что выборы в Европейский парламент состоятся через две недели. Он добавил, что «Шольц явно не будет в числе победителей».

По его мнению, канцлер Германии не осознает, чего желали и желают избиратели, по какой причине они выбрали его.

Отношение Шольца к вооруженному конфликту на Украине также отпугнуло многих, отметил Роша. Он уточнил, что канцлер первоначально скептически относился к поставкам, предлагал отправить только каски, затем категорически отказывался поставлять основные боевые танки.

В дальнейшем политик все же поддался давлению со стороны Соединенных Штатов, согласился включить тяжелую бронетехнику в пакеты поставок. Это вызвало недовольство избирателей, возмущение тем, что лидер крупной стороны «прогнулся» под Вашингтон.

Шольц: Россия не так сильна, как кажется

Граждане ФРГ предположили, что если Шольц однажды уступил требования США, то в дальнейшем будет уступать снова и снова.

Обозреватель резюмировал, что после выборов центры влияния из Германии и Франции перейдут в другие страны.