Шольца призвали объяснить смену курса по применению оружия против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц должен публично объяснить свое решение использовать немецкое оружие против целей на территории России. Об этом заявила депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke.

"Я призываю Олафа Шольца выступить с правительственным заявлением в связи со сменой курса <...>. Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию", - считает она. "Вместо благоразумия очередное фиаско, самопровозглашенный канцлер мира становится угрозой безопасности для нашей страны. Я, как и миллионы немцев, боюсь дальнейшей эскалации, которая когда-нибудь может закончиться третьей мировой войной", - заявила депутат. Вагенкнехт отметила, что и прозвучавшая ранее идея председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) взять на учет примерно 900 тыс. резервистов в Германии вписывается в "это крайне опасное развитие ситуации".

31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования ее оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что якобы "в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории". По его словам, "для защиты от этих атак" можно использовать западные вооружения "в соответствии с международными правовыми обязательствами". Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией.

Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу в четверг, 30 мая.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу написал в своем Telegram-канале, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ. Как предупредил Медведев, "такие действия могут стать casus belli" - поводом для начала боевых действий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что НАТО будет вынуждена отвечать за нанесение Украиной ударов по территории России западным оружием.