Турция назвала условие для полного вывода войск из Сирии

Турция может рассмотреть вывод войск из Сирии, если сирийско-турецкая граница будет в безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер, передает РИА Новости.

Гюлер заявил, что турки «готовы оказать всевозможную поддержку» Дамаску в принятии «всеобъемлющей конституции», проведении свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечении безопасной обстановки в Сирии.

«Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод, если понадобится», — заявил он.

Турция оккупировала северные районы Сирии во время гражданской войны в этой стране. Два года назад в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.