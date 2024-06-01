Орбан предсказал Европе конец в случае вступления в конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венграм следует приложить максимальные усилия к тому, чтобы не допустить вступления республики в конфликт на Востоке. Об этом пишет обозреватель Аарон Надь в статье для Magyar Hírlap.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время пройдут выборы в Европарламент. В ходе голосования, заметил он, венграм следует проголосовать за партии, которые выступают за мир.

«Задача, стоящая перед нами, настолько велика, какой мы никогда раньше не видели: мы должны предотвратить вступление Европы в конфликт, что будет означать конец для нее», — подчеркнул Орбан.

Премьер напомнил, что Венгрия вовремя сошла с миграционного поезда, не позволила победить в стране «гендерному безумию», теперь ей необходимо «остановить состав, идущий на войну».

По его мнению, в том случае, если на выборах победят левые партии, то вступление Европы в конфликт станет только вопросом времени. Он добавил, что переубедить «ястребов» не удастся, их можно победить только демократическим путем.

Зеленский назвал последствия заморозки конфликта на Украине

Орбан заметил, что до Первой мировой войны Европа была хозяином мира, после Второй мировой войны восточная и западная ее половины попали под контроль США и СССР. Он уточнил, что в случае нового конфликта европейцы ничего не выиграют, но могут потерять все.

«Я говорю это медленно, чтобы даже в Брюсселе поняли: мы не пойдем на [Украину]». Мы не идем на Восток. Мы там уже были, знаем, что это такое, нам там нечего получить. Мы не принесем венгерскую молодежь в жертву», — заявил Орбан.

Премьер резюмировал, что победа правых партий на выборах в Европарламент позволит создать европейскую, а после американских выборов — трансатлантическую мирную коалицию.