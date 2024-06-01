Коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии

Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованных телеканалом NDTV.

Согласно этим данным, коалиция Моди получает большинство в нижней палате парламента, состоящей из 543 кресел. По одним данным, у нее будет 359 мест, а по другим - 371. Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, получает от 125 до 154 мандатов.

Официальные итоги выборов избирком Индии планирует представить 4 июня.