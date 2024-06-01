Представитель США отказался назвать срок подписания договора с  Киевом

Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер отказался назвать дату, когда Вашингтон подпишет с Киевом соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

У Карпентера спросили, будет ли этот документ подписан на саммите лидеров G7 в Италии в начале июня.

«Я сейчас не могу анонсировать, когда мы будем подписывать это соглашение. Скажу лишь, что мы ведем дискуссии», — ответил он.

По словам американского политика, США начали обсуждать гарантии безопасности Киеву на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе. С того времени обсуждения продолжаются.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники написала что двусторонний пакт могут подписать на саммите G7 в июне.

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Такие договоры Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией и рядом других стран ЕС. Соглашения заключены на 10 лет и предусматривают обучение членов ВСУ, обмен разведданными и экономическую помощь.