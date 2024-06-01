В НАТО заявили, что Microsoft помогла Киеву готовиться к конфликту с РФ

В НАТО заявили, что Microsoft помогла Киеву готовиться к конфликту с Россией
Корпорация Microsoft помогла Украине подготовиться к конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, военачальник рассказал о роли компании Microsoft в подготовке к противостоянию во время сессии Диалога Шангри Ла в Сингапуре.
«Украинское правительство, с помощью компании Microsoft, начало переносить данные на множество различных облаков за семь дней до начала конфликта», — уточнил Бауэр.
Адмирал отметил, что это позволило в дальнейшем перезапустить хранилища данных и сохранить цифровую стабильность Украины.
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По его словам, операция по переносу украинских данных в западные облачные хранилища стала «хорошим примером» сотрудничества государственного и частного секторов.