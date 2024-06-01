Зеленский назвал последствия заморозки конфликта на Украине

Москва смеется над Киевом на фоне истории с запретом нанесения ударов по территории РФ западным оружием, заявил в интервью Guardian Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что президенту США Джо Байдену следует преодолеть свои извечные опасения по поводу возможной ядерной «эскалации» с Москвой и разрешить полноценное и полномасштабное применение западного оружия по усмотрению Киева.

По его мнению, со стороны Запада отсутствует логика в сфере применения оружия. Он добавил, что ВСУ видят противника, но не могут нанести по нему удар.

«Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них добраться», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заметил, что исключает мирные переговоры с Россией, любые договоренности в целом. По его оценке, мирное соглашение станет «ловушкой».

Раскрыта реакция Киева на удары по военным объектам в Харькове

Зеленский уточнил, что пауза в боевых действиях позволит Москве «нарастить мускулы», усилить группировки войск. В случае победы над Украиной, предположил политик, Россия не остановится, а пойдет дальше.