КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором и навозом в сторону Сеула

В субботу Пхеньян снова запустил шары с мусором в Южную Корею. Об этом сообщил комитет начальников штабов Южной Кореи, передает ТАСС.

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Власти попросили граждан не приближаться к шарам и сообщать об их обнаружении. Жителям пришли СМС, в которых говорится, что в небе в окрестностях Сеула обнаружили неопознанные предметы, скорее всего, листовки из КНДР.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в субботу осудил запуски КНДР воздушных шаров с мусором и навозом, сообщает «Yonhap».

Министр выступил на конференции Шангри-Ла в Сингапуре.

«Это невообразимо постыдный и подлый акт для нормальной страны… акт против человечности, явное и серьезное нарушение Соглашения о перемирии», — заявил Шин.

На этой неделе КНДР уже запускала сотни больших воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею. Некоторые приземлились в центре Сеула, другие полетели дальше. Шары находили в 200 километрах к югу от столицы.

Политологи уверены, что отправка подобных воздушных шаров говорит об ухудшении отношений между КНДР и Южной Кореей.