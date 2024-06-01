Украинские военные рискуют потерпеть крах из-за несостоятельности Запада, предположил известный французский историк Эммануэль Тодд. Об этом пишет газета El Mundo.

По его словам, западные страны в 2023 году ждали поражения русских на фоне контрнаступления ВСУ. В 2024 году, отметил Тодд, ситуация кардинально изменилась: «теперь ожидается крах украинской армии».

По мнению историка, ВСУ в настоящее время не хватает людей и техники, Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Он добавил, что украинский конфликт выявил промышленную, материальную и экономическую «несостоятельность» ЕС и США.

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Тодд резюмировал, что «у Запада есть проблемы с восприятием реальности, вызванные высокомерием, и его ждет поражение».

Напомним, что Эммануэль Тодд является автором многих книг. В одной из них, озаглавленной как «Окончательный провал» (1976), он предсказал распад Советского Союза.