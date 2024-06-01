Тысячи человек вышли на «Марш мира» в Будапеште против вовлечения Венгрии в украинский конфликт.

Об этом пишет РИА Новости.

Собравшиеся поддерживают политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и ставят её в противовес нынешним властям стран Запада.

«Европейские лидеры горят военной лихорадкой… Мы должны остановить военное безумие!» — сказано в заявлении организаторов шествия «Форума гражданского альянса».

Видео с шествия публикует RT.

Ранее Орбан выразил мнение, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад начнёт поставлять Киеву более мощное оружие.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с предупреждением в адрес Украины, что использование западного оружия для ударов по территории в глубине России может привести к ответным ударам Москвы.