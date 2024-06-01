Пропалестинские активисты захватили часть Бруклинского музея

Вечером в пятницу, 31 мая, пропалестинские демонстранты захватили часть Бруклинского музея. Все это сопровождалось столкновениями с полицией и последующими арестами, передает агентство Reuters. Демонстранты захватили музей, чтобы заставить руководство раскрыть информацию о любых инвестициях, связанных с Израилем, а также прекратить такое финансирование, если оно существует.

По словам очевидца, один из демонстрантов нанес граффити на уличную скульптуру, еще несколько нацарапали надписи на скульптуре OY/YO на площади перед входом. Представитель художественного музея сообщил, что повреждены были как существующие, так и недавно установленные произведения искусства. Кроме того, на фасаде здания вывесили баннер с надписью «Свободная Палестина, избавление от геноцида».

Ранее появилась информация, что стоящие за пропалестинскими демонстрациями в США могут получать финансовую помощь от филантропов, которые поддерживают американского президента Джо Байдена и добиваются его переизбрания. Так, финансирование одного из инициаторов протестных акций в Колумбийском университете осуществлял фонд Tides, который поддерживает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также Джордж Сорос. Фонд братьев Рокфеллер передал Tides $300 тысяч в 2022 году. Другие группы, участвующие в пропалестинских протестах, получают поддержку от фонда, который финансируют Сьюзен и Ник Прицкер — наследники гостиничной империи Hyatt.