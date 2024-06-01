Трамп-младший рассказал об отношении Вашингтона к Зеленскому

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп–младший рассказал об отношении Вашингтона к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в субботу, 1 июня, он поделился в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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По словам Трампа–младшего, партия демократов возводит авторитет Зеленского до очень высокого уровня.

— На сегодняшний день Владимир Зеленский – верховный жрец Украины, — сказал сын экс-президента.

По его словам, демократы нуждаются в вере, но они не верят в Бога, поэтому для них Грета Тумберг — авторитет экологической повестки, сообщило РИА Новости.

Трамп-младший: иностранные корпорации завладеют Украиной

Утром, 1 июня, Карсон заявил, что Украина может перестать существовать как государство в ближайшие 50 лет. По его словам, Соединенные Штаты «предали» Киев, как никто другой.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что считает «самым главным врагом» своей страны медленные поставки оружия от западных партнеров. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Стокгольме.

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что Украина может потерять еще больше территорий и рискует лишиться доступа к Черному морю. По его словам, год назад советовал Киеву перейти на оборонительную позицию, «укрепиться», даже если это трудно на территории без естественных природных барьеров.