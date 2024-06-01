Politico: Зеленский обсудит с главой Пентагона Остином удары по России

Глава военного ведомства США Ллойд Остин и Владимир Зеленский 1 июня обсудят удары по России американским оружием, пишет Politico.

Отмечается, что Киев разочарован тем, насколько ограничено использование ВСУ американского оружия.

В публикации говорится, что 1 июня Зеленский проведет переговоры с Остином в Сингапуре, где центральное место будет занимать вопрос о расширении возможностей для использования американского оружия.

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На Западе в последнее время звучат предложения о необходимости разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным натовским оружием по целям в глубине территории России.

Во время визита в Узбекистан российский президент Владимир Путин говорил, что Москва внимательно наблюдает за этими предложениями на Западе и в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.