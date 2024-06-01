Саммит по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15–16 июня, отдаляет реальные переговоры по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

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По его словам, формат встречи с обвинениями в адрес России оттолкнет Москву от диалога.

— Насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога. Пойти на переговоры после такого форума значило бы проявить слабость, а руководство России в ответ на давление обычно ужесточает свою позицию, — передает слова эксперта РБК.

Швейцария планирует провести мирный саммит по вопросу конфликта на Украине. Местные власти намерены провести переговоры на высоком уровне, в которых примут участие от 80 до 100 стран, представляющих в основном так называемый глобальный Юг.

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на конференции по украинскому вопросу.

Майор Вооруженных сил Украины Игорь Лапин в свою очередь заявил, что «саммит мира» в Швейцарии будет крахом для всего украинского государства.