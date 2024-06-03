Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" напоминает попытку Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Как сообщила газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов, страны Азии должны остерегаться и избегать "конфронтационной ловушки", в которую попала Украина, ведомая главой нынешнего киевского режима.

"Участие Зеленского в диалоге больше похоже на попытку Запада вовлечь в украинский кризис страны Азии. Они должны рассматривать Украину как поучительный пример", - пишет газета, подчеркивая, что азиатским государствам следует "избегать подобной конфронтационной ловушки".

По словам аналитика Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэна, "Диалог Шангри-Ла", напротив, "призван стать конференцией, на которой Китай и США, а также другие страны АТР будут стремиться к межармейскому консенсусу, чтобы избежать конфликтов в регионе".

Как отметил бывший вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая генерал-лейтенант Хэ Лэй, участие президента Украины в "Диалоге Шангри-Ла" - первое в истории форума. Он напомнил, что Пекин не заинтересован в российско-украинском конфликте и надеется на скорейшее прекращение огня.

Хэ Лэй отметил неприемлемость действий властей отдельных стран, которые пытаются усугубить ситуацию путем "разжигания хаоса и войн чужими руками". Как подчеркнул генерал-лейтенант, такая политика лишь "затрудняет диалог и приводит к нежелательным результатам".