Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента США Дональда Трампа, предположил, что крупные иностранные инвесторы желают после окончания конфликта на Украине захватить ее сельскохозяйственные угодья. Об этом пишет РИА «Новости».

Дональд признал, что не знает, как выглядит победа на Украине. Вместе с тем, пояснил он, после завершения противостояния в регион может прийти инвестиционная компания BlackRock и попытаться захватить все сельскохозяйственные угодья.

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«Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так», — отметил Трамп-младший.

Напомним, что западные эксперты неоднократно рассказывали о масштабных инвестициях со стороны Blackrock в Украину, а также о переговорах Киева с руководством компании о работах по восстановлению республики после завершения военных действий.