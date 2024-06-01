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Трамп-младший предположил, что иностранные корпорации завладеют Украиной

Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента США Дональда Трампа, предположил, что крупные иностранные инвесторы желают после окончания конфликта на Украине захватить ее сельскохозяйственные угодья. Об этом пишет РИА «Новости».

Трамп-младший: иностранные корпорации завладеют Украиной
© globallookpress.com

Дональд признал, что не знает, как выглядит победа на Украине. Вместе с тем, пояснил он, после завершения противостояния в регион может прийти инвестиционная компания BlackRock и попытаться захватить все сельскохозяйственные угодья.

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«Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так», — отметил Трамп-младший.

Напомним, что западные эксперты неоднократно рассказывали о масштабных инвестициях со стороны Blackrock в Украину, а также о переговорах Киева с руководством компании о работах по восстановлению республики после завершения военных действий.

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