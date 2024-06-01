Адвокат объяснил, помешает ли судимость Трампу участвовать в выборах

Наличие судимости не помешает 45-му президенту США Дональду Трампу повторно выставить свою кандидатуру на выборах лидера страны, рассказал NEWS.ru американский адвокат Алексей Тарасов.

Адвокат пояснил, что согласно американскому законодательству, наличие судимости не влечет автоматического запрета на способность быть кандидатом в президенты США.

По его данным, Трамп утратил бы эту возможность в случае импичмента с соответствующим решением о лишении права занимать определенные должности.

Тарасов заметил, что в деле видного политика есть крайне необычный аспект: один и тот же судья был назначен председателем по двум крупным судебным процессам, связанным с ним. Вероятность того, добавил он, что один и тот же судья будет вести два дела, составляет примерно 0.1276%.

Адвокат уточнил также, что Трампу грозит до 20 лет лишения свободы. Он отметил, что маловероятно назначение максимального наказания.

Напомним, что накануне жюри в Нью-Йорке 30 мая признало бизнесмена ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.