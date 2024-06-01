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Тарасов: судимость не помешает Дональду Трампу участвовать в выборах

Наличие судимости не помешает 45-му президенту США Дональду Трампу повторно выставить свою кандидатуру на выборах лидера страны, рассказал NEWS.ru американский адвокат Алексей Тарасов.

Адвокат объяснил, помешает ли судимость Трампу участвовать в выборах
© globallookpress.com

Адвокат пояснил, что согласно американскому законодательству, наличие судимости не влечет автоматического запрета на способность быть кандидатом в президенты США.

По его данным, Трамп утратил бы эту возможность в случае импичмента с соответствующим решением о лишении права занимать определенные должности.

Тарасов заметил, что в деле видного политика есть крайне необычный аспект: один и тот же судья был назначен председателем по двум крупным судебным процессам, связанным с ним. Вероятность того, добавил он, что один и тот же судья будет вести два дела, составляет примерно 0.1276%.

Адвокат уточнил также, что Трампу грозит до 20 лет лишения свободы. Он отметил, что маловероятно назначение максимального наказания.

Напомним, что накануне жюри в Нью-Йорке 30 мая признало бизнесмена ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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