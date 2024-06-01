Карлсон завил о возможной фальсификации предстоящих выборов в США

Власти Соединенных Штатов «подтасовали» судебный процесс над 45-м президентом США и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, предположил известный журналист Такер Карлсон. Он добавил, что чиновники могут точно также фальсифицировать предстоящие президентские выборы, пишут «Известия».

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По данным газеты, Карлсон рассказал о «возможностях» текущей администрации США во время беседы с с Дональдом Трампом-младшим, сыном политика.

Трамп-младший пояснил, в свою очередь, что заблуждался в отношении нынешнего руководства Вашингтона.

«Раньше я думал, что у них действительно есть немного стыда, но на самом деле это совсем не так. Я не думаю, что им есть до этого дело. Они смеются над тем, что, когда они используют демократию, они никогда не говорят об этом. Всегда пойманы, но никогда не наказаны», — подчеркнул Дональд.

Напомним, что накануне жюри присяжных признало Трампа виновным в фальсификации документации в рамках первого уголовного дела.

Экс-президент заявил по итогам заседания, что «оно было не более чем фальсификацией». Он предположил, что за приговором стоит американский лидер Джо Байден.