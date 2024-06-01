Франция отменила участие Израиля в оборонной выставке

Франция отменила участие израильских производителей оружия в оборонной выставке Eurosatory после того, как смертоносный взрыв лагеря для перемещенных лиц в Рафахе израильской армией вызвал международное возмущение и демонстрации в этой стране. Выставка пройдет с 17 по 21 июня в пригороде Парижа.

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"По решению правительственных органов на выставке Eurosatory 2024 не будет стенда израильской оборонной промышленности", - сообщил AFP организатор мероприятия Coges Events.

По данным министерства вооруженных сил Франции, "условия для приема израильских компаний на французской выставке больше не выполняются в контексте того, что президент Республики призывает прекратить израильские операции в Рафахе".

"В соответствии с заявлениями президента Республики необходимо срочно добиться прекращения огня, которое в то же время обеспечит защиту населения в Газе, освобождение всех заложников и полный доступ к "гуманитарной помощи", - говорится в сообщении французского военного ведомства.

Бенни Ганц, член израильского военного кабинета, попросил власти Франции "отменить" это решение.

"Я обсуждал это с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем, - написал бывший глава израильского правительства в соцсети X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ). - Я подчеркнул, что это решение в конечном итоге вознаградит терроризм, и попросил Францию отменить этот запрет".

Семьдесят четыре израильские компании должны были присутствовать на выставке, при этом Coges ранее заявлял, что около 10 из них должны были выставить оружие. На прошлой неделе группа активистов призвала организаторов выставки принять меры, чтобы избежать покупки и продажи оружия, которое могло быть использовано в "преступлениях, совершенных в Газе или других частях оккупированной палестинской территории".