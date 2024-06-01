Экс-адвокат Бута назвал самую необычную деталь суда над Трампом

Необычным аспектом является факт, что один и тот же судья был назначен председателем по двум крупным судебным процессам, связанным с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru американский адвокат Алексей Тарасов, ранее представлявший интересы Виктора Бута. Речь идет про дело самого Трампа и дело Аллена Вайссельберга, бывшего финансового директора Trump Organization, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и других финансовых нарушениях в рамках организации. Такая вероятность, по словам юриста, крайне редка.

Согласно закону штата Нью-Йорк, судьи должны быть выбраны случайным образом, поэтому вероятность того, что один и тот же судья будет назначен на два дела, составляет примерно 1/28×1/28=1/784, или примерно 0.1276%, что делает такое совпадение крайне редким и необычным, — подчеркнул адвокат.

Ранее Тарасов высказывал мнение, что Дональду Трампу, признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, грозит до 20 лет лишения свободы. Он объяснил, что возможное назначение ему судом 136 лет тюрьмы относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому пункту обвинения.

Дональд Трамп-младший в интервью Такеру Карлсону допустил, что его отца действительно могут посадить в тюрьму. По его словам, решение огласить приговор 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, было принято неслучайно.