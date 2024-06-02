В Киеве ввели длительные отключения электричества

Дополнительные отключения электроэнергии введены 2 июня в Киеве. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"2 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения. По указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00, - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, этих лимитов хватит для того, чтобы обеспечить около 76% потребностей Киева. В связи с этим горожан призвали помочь стабилизировать энергосистему и использовать электроэнергию экономнее. При этом Попко "проявил заботу" о киевлянах, отметив, что "с новыми тарифами на электроэнергию, вступившими в силу 1 июня, экономия еще и поможет сохранить семейный бюджет". Накануне на Украине на фоне проблем с энергетикой более чем на 60% повысили тарифы на электричество.

Ранее очевидцы рассказали ТАСС, что отключения в украинской столице участились и происходят утром, днем и вечером, при этом объявленные графики часто не соблюдаются.